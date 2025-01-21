Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Дональду Трампу

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту США Дональду Трампу по случаю начала его деятельности в качестве 47-го Президента Соединённых Штатов Америки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вам самые искренние поздравления в связи с началом деятельности в качестве 47-го Президента Соединенных Штатов Америки, пожелать Вам успехов в предстоящей ответственной высшей государственной деятельности на благо дружественного американского народа.

Уверен, что Ваша будущая деятельность сыграет важную роль в продвижении мира во всем мире, укреплении международной безопасности.

Азербайджан и Соединенные Штаты, исходя из интересов своей национальной безопасности, всегда тесно сотрудничали в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, международным терроризмом и различными его проявлениями.

Высоко ценю наше сотрудничество в энергетической сфере, основанное на добрых традициях и построенное на прочном фундаменте, служащее обеспечению энергетической безопасности союзников США. Хотел бы особо подчеркнуть Вашу постоянную поддержку энергетической политики нашей страны.

Мы намерены и впредь решительно продолжать наше активное и эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами как в традиционных, так и в новых сферах сотрудничества, наше партнерство, основанное на взаимной вере и доверии, и тесно работать с Вами в этих направлениях.

Верю, что в новый период Вашего президентства дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки еще больше укрепятся и приобретут новое содержание.

Еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному американскому народу - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.