Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

23 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выразил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в результате пожара в отеле горнолыжного центра Карталкая в провинции Болу Турции.

Он пожелал упокоения душ погибших в этой ужасной трагедии и скорейшего выздоровления пострадавших.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что 21 января направил Президенту Турецкой Республики письмо с соболезнованиями в связи с трагедией.

Президент Турции поблагодарил за оказанное внимание и соболезнования, отметил, что Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом, так будет всегда и впредь.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по различным направлениям двусторонних отношений.