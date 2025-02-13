https://news.day.az/officialchronicle/1729879.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам форума "Налоговая служба-25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам форума "Налоговая служба-25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация"
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам форума "Налоговая служба-25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация"
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам форума "Налоговая служба-25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
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