Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам форума "Налоговая служба-25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация"

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам форума "Налоговая служба-25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.