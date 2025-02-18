Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с концептуальным проектом комплекса-крепости Аскеран

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 18 февраля ознакомились с концептуальным проектом комплекса-крепости Аскеран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется