https://news.day.az/officialchronicle/1736782.html Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Болгарии - ФОТО 13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Болгарии Георга Георгиева, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Болгарии - ФОТО
13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Болгарии Георга Георгиева, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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