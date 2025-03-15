https://news.day.az/officialchronicle/1737362.html Награждены военнослужащие Государственного агентства по защите стратегических объектов Азербайджана - Распоряжение Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Государственного агентства по защите стратегических объектов. В связи с этим глава государства подписал распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Награждены военнослужащие Государственного агентства по защите стратегических объектов Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Государственного агентства по защите стратегических объектов.
В связи с этим глава государства подписал распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, ряд военнослужащих Государственного агентства по защите стратегических объектов Азербайджанской Республики награждены за отличие при исполнении служебных обязанностей.
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