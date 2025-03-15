Награждены военнослужащие Государственного агентства по защите стратегических объектов Азербайджана

Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Государственного агентства по защите стратегических объектов.

В связи с этим глава государства подписал распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, ряд военнослужащих Государственного агентства по защите стратегических объектов Азербайджанской Республики награждены за отличие при исполнении служебных обязанностей.

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