https://news.day.az/officialchronicle/1737877.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Гордане Силяновской-Давковой Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Республики Северная Македония Гордане Силяновской-Давковой в связи с гибелью множества людей в результате трагедии, произошедшей в городе Кочани. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Гордане Силяновской-Давковой
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Республики Северная Македония Гордане Силяновской-Давковой в связи с гибелью множества людей в результате трагедии, произошедшей в городе Кочани.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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