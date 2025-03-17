Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Гордане Силяновской-Давковой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Республики Северная Македония Гордане Силяновской-Давковой в связи с гибелью множества людей в результате трагедии, произошедшей в городе Кочани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.