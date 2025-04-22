Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с супругой Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках визита во Вьетнам встретилась с супругой Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама Но Фон Ли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, встреча была проведена в Национальном музее изобразительного искусства этой страны. Отмечалось, что музей является одним из главных культурных центров, демонстрирующих художественное наследие Вьетнама. В его галереях хранится уникальная коллекция, которая привлекает как местных, так и зарубежных посетителей. Наряду с постоянными экспозициями, здесь также имеются временные выставки и творческое пространство для детей.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и супруга Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама Но Фон Ли провели обмен мнениями по вопросам расширения связей между двумя странами.

Было также отмечено, что тесное сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом началось с первого зарубежного визита великого лидера Гейдара Алиева именно во Вьетнам в должности члена Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, первого заместителя Председателя Совета Министров СССР. Сегодня Фонд, носящий имя общенационального лидера, вносит свой вклад в углубление связей с Вьетнамом в различных областях с целью продолжения отношений между двумя странами на уровне тесного партнерства, взаимного уважения и дружбы.

На встрече была подчеркнута важность дальнейшего углубления отношений, устанавливаемых на государственном уровне по различным направлениям, в том числе в рамках проектов в культурной, образовательной и социальной сферах. Была выражена уверенность, что запланированный визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама 7-8 мая текущего года в Азербайджан станет очередным шагом в укреплении сотрудничества между двумя странами.

Была подчеркнута важность продолжения культурных проектов и в будущем, в частности таких, как состоявшаяся в 2023 году в Ханое премьера написанной в 1954 году "Вьетнамской сюиты" великого азербайджанского композитора Кара Караева, организация совместной концертной программы азербайджанских музыкантов с Национальной музыкальной академией Вьетнама, проведение дней культуры двух стран, в том числе взаимные визиты деятелей культуры, представителей интеллигенции и молодых активистов.

Отмечалось также, что реализуемые Фондом Гейдара Алиева во Вьетнаме проекты и впредь будут продолжены в различных областях. Основное внимание было уделено проектам, направленным на туристический потенциал двух стран, охрану окружающей среды. Было доведено до внимания, что реализованные проекты играют особую роль в отношениях между нашими странами и народами.