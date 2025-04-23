Си Цзиньпин пригласил Президента Ильхама Алиева на саммит Шанхайской организации сотрудничества

Председатель Китайской Народной Республики пригласил Президента нашей страны на мероприятие Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится в августе этого года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется