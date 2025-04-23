https://news.day.az/officialchronicle/1747024.html Си Цзиньпин пригласил Президента Ильхама Алиева на саммит Шанхайской организации сотрудничества Председатель Китайской Народной Республики пригласил Президента нашей страны на мероприятие Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится в августе этого года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Си Цзиньпин пригласил Президента Ильхама Алиева на саммит Шанхайской организации сотрудничества
Председатель Китайской Народной Республики пригласил Президента нашей страны на мероприятие Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится в августе этого года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре