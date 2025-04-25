https://news.day.az/officialchronicle/1747616.html Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каю Каллас 25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каю Каллас, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каю Каллас
25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каю Каллас, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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