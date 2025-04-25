https://news.day.az/officialchronicle/1747744.html Южный Кавказ является одним из важных регионов в повестке дня ОБСЕ - Феридун Синирлиоглу Южный Кавказ является одним из важных регионов в повестке дня ОБСЕ. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 25 апреля генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Южный Кавказ является одним из важных регионов в повестке дня ОБСЕ - Феридун Синирлиоглу
Южный Кавказ является одним из важных регионов в повестке дня ОБСЕ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 25 апреля генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Поздравив с достигнутыми результатами в согласовании текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном, генеральный секретарь ОБСЕ отметил, что ведутся обсуждения по нормализации отношений между двумя странами.
Гость коснулся проектов сотрудничества, реализуемых ОБСЕ с Азербайджаном.
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