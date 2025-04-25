Южный Кавказ является одним из важных регионов в повестке дня ОБСЕ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 25 апреля генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу во время встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Поздравив с достигнутыми результатами в согласовании текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном, генеральный секретарь ОБСЕ отметил, что ведутся обсуждения по нормализации отношений между двумя странами.

Гость коснулся проектов сотрудничества, реализуемых ОБСЕ с Азербайджаном.