Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ

25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется