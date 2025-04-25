https://news.day.az/officialchronicle/1747780.html В Азербайджане внесены изменения в закон "О транспорте" Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О транспорте".
В Азербайджане внесены изменения в закон "О транспорте"
Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О транспорте".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, органу (учреждению), определенному соответствующим органом Исполнительной власти, не требуется получать лицензии и разрешения, предусмотренные перечнем, утвержденным органом (учреждением), определенным соответствующим органом Исполнительной власти, для выполнения соответствующих работ по направлениям своей деятельности.
Глава государства также подписал указ, касающийся указанного документа.
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