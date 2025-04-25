В Азербайджане внесены изменения в закон "О транспорте"

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О транспорте".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, органу (учреждению), определенному соответствующим органом Исполнительной власти, не требуется получать лицензии и разрешения, предусмотренные перечнем, утвержденным органом (учреждением), определенным соответствующим органом Исполнительной власти, для выполнения соответствующих работ по направлениям своей деятельности.

Глава государства также подписал указ, касающийся указанного документа.