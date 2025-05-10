Президент Ильхам Алиев: На втором этапе в Кенгерли будет построено больше домов

Все эти мучительные годы (годы оккупации - ред.) остались позади. Сейчас вы возвращаетесь и вернулись в родной край, для вас созданы прекрасные условия. Село Кенгерли радует глаз.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района.

"Это первый этап восстановления, реконструкции села. 292 дома готовы, предоставляются в ваше распоряжение. На втором этапе будет построено больше домов", - отметил глава государства.