https://news.day.az/officialchronicle/1751718.html Президент Ильхам Алиев: На втором этапе в Кенгерли будет построено больше домов Все эти мучительные годы (годы оккупации - ред.) остались позади. Сейчас вы возвращаетесь и вернулись в родной край, для вас созданы прекрасные условия. Село Кенгерли радует глаз.
Президент Ильхам Алиев: На втором этапе в Кенгерли будет построено больше домов
Все эти мучительные годы (годы оккупации - ред.) остались позади. Сейчас вы возвращаетесь и вернулись в родной край, для вас созданы прекрасные условия. Село Кенгерли радует глаз.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района.
"Это первый этап восстановления, реконструкции села. 292 дома готовы, предоставляются в ваше распоряжение. На втором этапе будет построено больше домов", - отметил глава государства.
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