Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района, вручил им ключи от домов

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района, вручил им ключи от домов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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