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Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района, вручил им ключи от домов - ФОТО

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района, вручил им ключи от домов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется