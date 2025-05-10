https://news.day.az/officialchronicle/1751714.html Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района, вручил им ключи от домов - ФОТО 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района, вручил им ключи от домов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района, вручил им ключи от домов - ФОТО
10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района, вручил им ключи от домов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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