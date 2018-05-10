Вошли во вкус - в Ереване продолжают протестовать

Гражданин Армении по имени Аро объявил сидячую забастовку и голодовку против активистов, собравшихся в четверг у здания мэрии Еревана. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий, передает Day.Az.

"Чем плох Тарон Маргарян как мэр?" - недоумевает он.

Пикетчик сказал, что устал от нападок на Тарона Маргаряна и в одиночку выходит против всех. Он также требует отставки руководителя фракции "Еркир Цирани" в Совете старейшин Еревана Заруи Постанджян.

Одиночный пикет мужчины вызвал бурную реакцию и смех у демонстрантов.

Чуть позже манифестанты, выступающие за отставку мэра Еревана, решили не обращать внимания на одинокого пикетчика, заявив, что он послан членами фракции республиканцев.

Отметим, что 10 мая демонстранты перекрыли улицы перед зданием столичной мэрии и требуют, чтобы к ним спустился мэр Тарон Маргарян.

К манифестантам подошли полицейские. Они призвали разблокировать дороги, но собравшиеся граждане не откликнулись на их просьбу. Военнослужащие, опаздывавшие на службу, также не смогли убедить демонстрантов пропустить их автомобили.

Главное требование активистов - отставка мэра и роспуск Совета Старейшин.