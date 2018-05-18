Самед Сеидов обвинил ПАСЕ в применении двойных стандартов

Когда Азербайджан доносит до мировой общественности свою справедливую позицию, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) прибегают к санкциям, сказал в пятницу на заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана глава делегации страны в ПАСЕ Самед Сеидов, комментируя вопрос о применении этой структурой санкций против него.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Самедов считает, что решение ПАСЕ о применении санкций несправедливо.

"Когда нарушают закон люди, занимающие высокие должности в ПАСЕ, то к ним никаких санкций не применяют. Это говорит о двойных стандартах. И данное решение ПАСЕ можно охарактеризовать как давление на Азербайджан. Но мы на правильном пути. Это не недостаток, а честь для меня, потому что я защищаю интересы Азербайджана", - сказал Сеидов.

Отметим, что по итогам слушаний, проведенных во вторник в Париже, Комитет ПАСЕ по процедурным правилам принял решение о санкциях в отношении четырех членов ПАСЕ, имена которых были упомянуты в ранее опубликованном отчете Независимого следственного органа по претензиям о коррупции в организации.

Согласно решению Комитета ПАСЕ по процедурным правилам, санкции применены в отношении Педро Аграмунта (Испания) - сроком на десять лет, Сезара Флорина Преды (Румыния), Самеда Сеидова (Азербайджан) и Хорди Ксуклы (Испания) - сроком на два года.

Вышеупомянутые лица останутся членами ПАСЕ и будут иметь право на выступления.

В течение периода санкций они не смогут выступать в качестве докладчика или наблюдателя на выборах и не смогут быть председателем или зампредседателя какого-либо комитета или подкомитета или же выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ассамблеи. Они также не смогут представлять ассамблею или ее комитеты на каких-либо мероприятиях третьих сторон.

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