В Баку состоялась презентация книги, посвященной 100-летию АДР

В четверг в Международном пресс-центре в Баку состоялась презентация книги "Размышления о независимости. Пути, ведущие к республике" (İstiqlal düşüncələri. Cumhuriyyətə aparan yollar), написанной в соавторстве писателем, публицистом Бахтияром Гараджой и членом правления Совета печати Азербайджана, доктором философии по истории Акифом Аширлы.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Автором введения к книге являются учредитель газеты Kaspi и Центра образования Kaspi, доктор философии по филологии Сона Велиева и председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов.

Выступивший на церемонии Амашов сказал, что азербайджанский народ всегда гордился тем, что первым создал на Востоке демократическую республику.

По его словам, создание Азербайджанской Демократической Республики является большим событием в многовековой истории азербайджанского народа.

"Книга, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева, посвящена столетию Азербайджанской Демократической Республики, являющейся славной страницей истории государственности. В книге отражены жизнь и деятельность личностей, сформировавших за последние два века национальную идеологию, самосознание, идею свободы, движение за независимость", - сказал Амашов.

По его словам, в книге в то же время говорится о реформах, проводимых Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

Глава Бакинского офиса Совета Европы Золтан Хернйес сказал, что 28 мая Азербайджан отпразднует 100-летие создания первой демократической республики.

"Исторические факты показывают, что Азербайджан стал первой страной на Востоке, которая еще 100 лет назад создала демократическую республику, заложила основу демократических ценностей", - отметил Золтан Хернйес.

По его словам, презентованная сегодня книга - подароказербайджанскому народу.

"От имени Бакинского представительства Совета Европы выражаю глубокую признательность авторам книги. Считаю, что эта книга ценна не только с точки зрения напоминания азербайджанскому народу, но поощрения демократических ценностей в ряде стран", - сказал глава Бакинского офиса СЕ.

Сона Велиева сказала, что век назад в летопись независимости азербайджанского народа, имеющего пятитысячелетнюю историю государственности, была добавлена еще одна страница.

Велиева сказала, что во всех частях Азербайджана торжественно отмечается 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики.

"Меня радует, что данное событие также празднуется в школах. Выражаю благодарность группе компаний Veysəloğlu за выход в свет данной книги. Информация о становлении государственности, о людях, сыгравших главную роль в формировании национальной идеологии, исследование этих событий - подарок для нашей истории. В этой книге описывается великая история", - сказала Велиева.

Профессор Джахангир Мамедли сказал, что данная книга охватывает целиком весь период АДР, показаны пути, ведущие к республике. "В книге также можно увидеть, какие тяжелые дни пережил азербайджанский народ на пути к современности", - отметил Мамедли.

Депутат азербайджанского парламента Эльман Насиров сказал, что в книге собрано достаточное количество фактов.

"Мы являемся политическими наследниками Азербайджанской Демократической Республики. АДР не смогла принять конституцию, воспользоваться азербайджанской нефтью, не смогла провести парламентские выборы. Но в современном Азербайджане при правлении Общенационального лидера Гейдара Алиева всего этого удалось достичь", - сказал депутат.

Член Совета прессы, главный редактор "525-газеты" Рашад Меджид отметил, что сегодня 100-летие АДР широко празднуется в средних школах и вузах, что радует.

Один из авторов книги, доктор философии Акиф Аширлы выразил всем глубокую признательность.

"Можно написать книгу не только по каждому месяцу существовавшей 23 месяца АДР, но и по каждому ее дню. Этим периодом истории Азербайджана можно гордиться", - сказал Аширлы.