Европарламент принял резолюцию по Азербайджану
4 июля 2018 21:11 887
Европарламент принял резолюцию по Азербайджану, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В документе есть специальный пункт по беженцам и вынужденным переселенцам. В документе содержится призыв поддержать серьезные усилия правительства по поддержке многочисленных беженцев, вынужденных переселенцев и гражданских лиц, проживающих в зонах конфликта в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджана.
В документе также подчеркивается, что Азербайджан является стратегическим союзником Евросоюза в области энергетики.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!