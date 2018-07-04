Европарламент принял резолюцию по Азербайджану

4 июля 2018 21:11

Европарламент принял резолюцию по Азербайджану, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В документе есть специальный пункт по беженцам и вынужденным переселенцам. В документе содержится призыв поддержать серьезные усилия правительства по поддержке многочисленных беженцев, вынужденных переселенцев и гражданских лиц, проживающих в зонах конфликта в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджана.

В документе также подчеркивается, что Азербайджан является стратегическим союзником Евросоюза в области энергетики.

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