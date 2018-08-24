Армянские беженцы из Сирии не задержатся в оккупированном Карабахе - эксперт

Заселяя сирийских армян на оккупированные территории Азербайджана, Армения грубо нарушает нормы международного права.

Такое мнение высказал Trend известный турецкий политолог, профессор Тогрул Исмаил, комментируя попытки руководства Армении заселить в оккупированном Физулинском и Джебраильском районах этнических армян из Сирии, передает Day.Az.

По словам эксперта, политика переселения сирийских беженцев армянского происхождения на оккупированные азербайджанские земли грубо нарушает обязательства, налагаемые Женевскими конвенциями.

"Такие противозаконные действия как изменение географических названий в этих районах, поджоги оккупированных территорий - показатель открытой агрессии Армении в отношении Азербайджана. Руководство Армении пытается использовать ближневосточный фактор для продвижения собственных целей, чтобы в случае войны было кого отправлять на линию фронта. Но не думаю, что сирийские армяне задержатся в Карабахе. Во-первых, это обусловлено нестабильной обстановкой в регионе и пониманием того, что активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией могут возобновиться в любой момент, как это показали апрельские события 2016 года. Полагаю, что армянские беженцы из Сирии могут найти лишь временное пристанище в оккупированном Карабахе. Не думаю, что у армянских репатриантов, бежавших от войны у себя в стране, есть хоть какое-то желание принимать участие в новой войне, на случай, если она возобновится", - сказал Тогрул Исмаил.

Эксперт отметил, что Армения - самая слабая страна южно-кавказского региона, а состояние армянской экономики крайне удручающее.

"Уровень жизни в Ереване, а тем более в оккупированном Карабахе, очень низкий, поэтому вряд ли стоит говорить о каком-то массовом переселении туда армян. Подобное желание есть у правящего режима, чтобы таким образом продвигать провокационные планы", - отметил турецкий политолог.