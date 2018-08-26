Мурад Гусейнов: Мировое признание азербайджанского искусства стало возможным благодаря выдающейся деятельности Мехрибан Алиевой

Первый вице-президент Азербайджана, Первая леди нашей страны, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, глава Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева - выдающийся государственный и общественный деятель, завоевавшая искреннюю любовь и уважение азербайджанского народа.

Именно благодаря ей сегодня культура и искусство Азербайджана известны во всем мире. Замечательные концерты наших соотечественников проходят на самых известных мировых площадках. Как нашими так и иностранными музыкантами исполняются выдающиеся произведения наших композиторов, а также наша национальная музыка, что способствует еще большей популяризации культуры нашей страны .

По инициативе Мехрибан Алиевой в центре Баку построен единственный в мире Международный центр мугама. Его создание - яркое историческое событие, имеющее огромное значение в международной культурной жизни значение.Оно имеет большое значение в сохранении духовно-национальных ценностей.

На сцене Международного центра мугама проходят различные конкурсы и фестивали, творческие вечера, мастер-классы, концерты выдающихся мастеров искусства Азербайджана и других стран мира. Кроме этого на этой сцене имеют возможность выступать молодые таланты нашей страны. Концерты мугамной, джазовой, классической и этнической музыки разных стран вызывают к себе большой интерес меломанов республики.

По инициативе и при личном участии Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой проводится огромная работа по реализации масштабных проектов в области культуры и искусства.

Как в Азербайджане так и за рубежом проводится огромное число концертов, международных фестивалей мугама, классической музыки, джаза . На эти фестивали съезжаются замечательные исполнители из разных стран, которые желают продемонстрировать свое искусство и познакомиться с нашей культурой.

Подчеркну, что в результате проводимых Фондом Гейдара Алиева международных мероприятий мугам , как искусство азербайджанского народа, сегодня переживает период своего расцвета. Наш мугам стал популярным во всем мире. Все чаще музыканты из разных стран приезжают в Азербайджан, чтобы изучить мугам, соприкоснуться с этим великим искусством. Некоторые из них участвуют в совместных концертах с нашими музыкантами, и радуют слушателей новыми синтезами мугама с их этнической музыкой, что демонстрирует его богатство и колорит.

Сегодня благодаря всем этим проводимым международным мероприятиям азербайджанский мугам, искусство азербайджанских ашугов, искусство игры на таре, изготовление и исполнительское искусство кеманчи вошли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Безусловно, мировое признание искусства Азербайджана стало возможным благодаря деятельности Мехрибан Алиевой.

Мы - деятели культуры, очень признательны и благодарны Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за большую заботу и внимание, за светлую и благородную деятельность, направленную на всестороннее развитие и международную пропаганду азербайджанского искусства как у нас в стране, так и за рубежом.



Мурад Гусейнов,

Директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана