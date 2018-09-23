Армения подставила ОДКБ - О чем говорит провокационное заявление по Азербайджану? - ПОДРОБНОСТИ

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, занимающий пост свадебного генерала и постоянно критикуемый за это из Армении, решил продемонстрировать, что он совсем даже не свадебный, а настоящий генерал.

В пятницу на сайте Организации Договора о коллективной безопасности появилось примечательное заявление Хачатурова, сделанное якобы от имени ОДКБ. Касается оно карабахского конфликта, никакого отношения к зоне ответственности организации не имеющего.

Как пишет verelq.am, генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров призвал Азербайджан "прекратить обстрелы приграничных населенных пунктов гражданских объектов Армении".

"Выражаем серьезную озабоченность в связи с участившимися в последнее время случаями обстрела армяно-азербайджанской государственной границы, а также расположенных вдоль нее приграничных населенных пунктов и гражданских объектов Республики Армения, которые привели к человеческим жертвам", - заявил Хачатуров, призвав к "прекращению обстрелов и эскалации напряженности в зоне ответственности ОДКБ с целью недопущения нарастания угрозы безопасности государства-члена ОДКБ - Республики Армения".

Оговоримся, что на сайте организации заявление представлено как КОММЕНТАРИЙ Генсека Хачатурова, то есть его личное мнение. Тем не менее, многие армянские СМИ поспешили представить его как заявление ОДКБ.

Как выясняется, накануне, 21 сентября, на заседании Постоянного совета ОДКБ представитель Армении устроил истерику, обвинив Азербайджан в покушении на армянскую госграницу. Представитель в сочных красках описал якобы обстрелы с азербайджанской стороны армянских гражданских объектов, мирных граждан и так далее.

Ситуация на госгранице действительно напряженная. Уже который день с армянской стороны устраиваются провокации, призванные вызвать обстрелы населенных пунктов на территории Армении. Потому как и невоенному человеку ясно, что ответом на обстрелы является обстрел.

Мы уже отмечали, что в последнее время, а именно после майского переворота в Ереване армянская сторона взяла курс на обострение ситуации в зоне государственной границы в расчете добиться вовлечения в конфликт третьих сил и доказать "агрессивные намерения" Баку против собственно Армении. Как рассудили доморощенные "стратеги" пашиняновской власти, если карабахский конфликт в той же ОДКБ считается внутренним делом Азербайджана и в зону ответственности организации не попадает, то конфликт с Арменией уже является фактором совсем другого порядка. Исходя из этого, Ереван взял курс на провоцирование любой ценой прямого конфликта между Арменией и Азербайджаном. Ради этого новые власти страны готовы пойти на любые жертвы, в том числе среди мирного населения.

Как раз сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила об очередной провокации ВС Армении. Из крупнокалиберных пулеметов со стороны Ноемберянского и Красносельского районов Армении были обстреляны азербайджанские позиции в Товузском и Гедабеском районах. Вчера огонь по нашим позициям велся со стороны Ноемберянского и Иджеванского районов РА. И так уже долгое время. Несколько дней назад, ознакомившись с ситуацией, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов дал распоряжение о принятии более жестких мер против обстрелов мирного населения. Обижаться за последствия Ереван должен только на себя.

Противник словно проверяет на прочность - нет, не азербайджанкою армию, а посредников Минской группы и партнеров по ОДКБ, ждет реакции, добивается ее. Терпение союзников ведь не железное, где-нибудь да прорвется. Заявление Хачатурова, выдаваемое за единое мнение членов ОДКБ, стало первой ласточкой, результатом многолетних усилий, и, конечно, правительство Пашиняна запишет его в свой актив. Хотя дело тут, надо думать, в уголовном деле, которое возбуждено в Армении против Хачатурова, и данный им комментарий - своеобразная плата за отпущение грехов.

Кстати, накануне начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в ходе телемоста достаточно безразлично отреагировал на армянские претензии.

"Армения не обращалась в ОДКБ. Следовательно, силовой потенциал ОДКБ, по сути, не может быть применен. Мы надеемся, что стороны самостоятельно решат проблему, и желательно, чтобы это было сделано мирным путем", - отрезал Сидоров, предотвращая дальнейшие вопросы на тему.

Комментарий Хачатурова как бы уравновешивает неприятное послевкусие от высказываний представителя ОДКБ и демонстрирует, что в организации для Армении не все так плохо. Ведь до сих пор подобных провокаций против Азербайджана в организации, где членствуют друзья и партнеры нашей страны, не допускалось. Надеемся, что не будет допускаться и впредь. Хачатуров, конечно, генсек, но это не позволяет ему высказываться в подобном духе на официальном сайте блока, сталкивая союзников с Азербайджаном. Потому что в данном случае его слова должны восприниматься как официальная позиция (и воспринимаются именно так армянской стороной) ОДКБ, которая почему-то вдруг решила выступить с огульными бездоказательными обвинениями в адрес нашей страны по одной лишь жалобе представителя Армении.

Впрочем, не исключено, что Хачатурову разрешили выступить с таким заявлением на сайте организации, исходя из необходимости просветления его лика в глазах армянского народа и армянских властей. Скандальная ситуация, возникшая между Москвой и Ереваном из-за его ареста, зашла слишком далеко и требует разрешения. Особенно в свете ожидающегося, как утверждает армянская сторона, визита Владимира Путина в Ереван.

Да, не исключено. Но хотелось бы, чтобы подобные проблемы "стратегические союзники" решали не за счет интересов Азербайджана. И не за счет его отношений с другими членами ОДКБ, с которыми у нашей страны нет и не может быть никаких проблем.

Зульфугар Ибрагимов