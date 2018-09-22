Армянам еще раз дали понять: ОДКБ не вмешивается в карабахский конфликт

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров надеется, что ситуация на армяно-азербайджанской границе получит мирное урегулирование. Вчера в ходе организованного агентством Russia Today телемоста Сидоров, отвечая на вопрос об обострении ситуации на границе, отметил, что стороны должны сами урегулировать ситуацию.

"Армения не обращалась в ОДКБ. Следовательно, силовой потенциал ОДКБ, по сути, не может быть применен. Мы надеемся, что стороны самостоятельно решат проблему, и желательно, чтобы это было сделано мирным путем", - сказал Анатолий Сидоров.

Что и говорит, завление Анатолия Сидорова о том, что стороны конфликта должны найти друг с другом общий язык стало холодным душем для армян. Они поняли, что никакими провакациями не смогут вовлечь ОДКБ в этот конфликт.

Теперь некоторые армянские эксперты отмечают несостоятельность ОДКБ и ее формальный характер. Другие же отмечают проявление безразличия в словах Сидорова на фоне кризиса сегодняшних армяно-российских отношений.

Но нынешней ситуации интригу придает скандал, связанный с Юрием Хачатуровым. Страны-члены ОДКБ, и в первую очередь Россия, считают, что Армения нанесла удар по авторитету структуры.

Власти Армении своими неосторожными и недальновидными действиями дали своим партнерам по ОДКБ возможность маневрировать, усугубляя изоляцию Армении в евразийских структурах.

Армянские эксперты с тревогой отмечают, что ситуация для Армении станет еще более неблагоприятной после того, как после отзыва Юрия Хачатурова не удастся заменить его другим представителем Армении.

Российские эксперты почти уверены в том, что Армения потеряет должность генсека ОДКБ, считая ответственным за возникшую ситуацию официальный Ереван.

Недавно премьер-министр Никол Пашинян выразил уверенность в том, что Хачатурова сменит представитель Армении. Оснований для оптимизма премьера немного.

И, неслучайно, что намного более уклончивые ответы дает министр иностранных дел Зограб Мнацаканян. Вчера он сказал журналистам, что консультации по вопросу смены Хачатурова продолжаются. На вопрос о том, возможно ли, что Армения будет лишена возможности предложить своего представителя на пост генсека ОДКБ, он дал все тот же ответ: консультации продолжаются.

Так что, Армения в ОДКБ оказалась, по сути, в дипломатической изоляции.

Сабухи Иманов