В Армении паника из-за информации о возможном сотрудничестве Азербайджана с ОДКБ - ПОДРОБНОСТИ

В правилах армянской политики поднимать бурю в стакане воды и истерить по поводу собственных фантазий и домыслов.

Вступая несколько лет назад в евразийские структуры - ЕАЭС и ОДКБ, Армения некоторое время находилась в тревоге: а не окажется ли она за одним столом с Азербайджаном? Но вскоре успокоилась, поняв, что Баку не рассматривает вариантов вступления в те или иные союзы и присоединения к каким бы то ни было блокам. Тем не менее, любой "тревожный" сигнал сразу заставляет армянский агитпроп мобилизоваться, наступать на ветряные мельницы и воевать с призраками, созданными его собственным больным воображением.

На днях в СМИ распространились слова одного из азербайджанских депутатов, который высказал предположение, что в нынешних геополитических условиях можно рассмотреть вопрос участия Азербайджана в ОДКБ. Всего лишь предположение и всего лишь частное мнение парламентария. Со стороны официального же Баку никогда не говорилось о намерении и даже планировании на далекую перспективу присоединения к Организации Договора о коллективной безопасности, в которой членствует Армения.

В реальности Азербайджан никогда не высказывал желания присоединяться к тому или иному военному блоку - будь то ОДКБ или НАТО. Наша страна выбрала путь неприсоединения и успешно реализует его уже не одно десятилетие.

Тем не менее, в Армении снова обеспокоены. "Армения, если встанет вопрос о вступлении Азербайджана в ОДКБ, воспользуется правом вето", заявила журналистам на брифинге во вторник временно исполняющая обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян, поспешив успокоить, что решения в ОДКБ и ЕАЭС принимаются исключительно на основе консенсуса.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Ильгар Велизаде, политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ":

"Армянский ММИ еще раз продемонстрировал свою явную некомпетентность, исходя из известной пословицы слышит звон, но не знает, где он.

Когда Азербайджан выступал с официальным обращением о вступлении в ОДКБ? Кто из официальных лиц делал заявления относительно желания Азербайджана о вступлении в Организацию? На сегодня речь идет только о дискуссиях и возможных предположениях, не имеющих никакой реальной базы.

Реакция официального Еревана на не официальные обсуждения - это нонсенс. Впечатление, что в Армении только и ждут, чтобы в Азербайджане высказали какую-то позицию относительно вступления в интеграционных объединениях, членом которых она является, чтобы тут же выступить с заявлением о своем праве вето. Это единственная возможность отличиться для армянской дипломатии, своеобразный фальстарт, поскольку никаких официальных заявлений со стороы Баку не делалось.

С другой стороны, если Азербайджан на самом деле захочет вступить в ОДКБ или ЕАЭС, Армения станет последней страной, чьим мнением будут интересоваться. В этих структурах есть гораздо более значимые по весу и влиянию государства, желание которых может стать ключом к участию Азербайджана в этих организациях. Москва, Астана, Минск и другие, думаю, смогут убедить армянское руководство не выступать с вето.

Еще следует отметить, что эта очередная буря в стакане воды происходит на фоне тех проблем, которые обрушились на голову ОДКБ по вине той же Армении. И выглядит это очень смешно. Сегодня проблема ОДКБ заключается не в том, вступит в Организацию Азербайджан или нет, а в том, как поведет себя Армения в вопросе генсека этого блока. Благодаря ей имидж ОДКБ опустился до самой низкой отметки, и в этих условиях выступать с какими-то претензиями для нее просто несерьезно".

Отметим, что ообое беспокойство в связи с возможностью "покушения" Азербайджана на ОДКБ у армянской стороны вызывает тема Карабаха. Едва вопрос оказался в армянском дискурсе, сразу появились мнения, что Баку делает это не случайно, а чтобы разрешить карабахский конфликт руками Организации. Тут нелишне вспомнить, что в свое время именно Армения делала ставку на ОДКБ, рассчитывая на преференции в процессе урегулирования конфликта и давление на Азербайджан, в том числе военное.

Кстати, примечательно, что нынешняя истерика совпала по времени с очередным незаконным "визитом" премьера Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана. Где он говорил с руководством непризнанного сепаратистского образования о повышении его "обороноспособности".

Трудно сказать, на самом ли деле в Армении рассчитывали увидеть войска ОДКБ в Карабахе в случае войны или нет. В любом случае, истерики по этому поводу следовали одна за другой и прекратились только после апрельских боев 2016 года. В нынешнем мае, во время известных событий на нахчывано-армянской границе, в Ереване тоже звучали претензии к Москве и союзникам, но как-то слабо, без энтузиазма. В Армении, наконец, уразумели, что ни Россия, ни Казахстан, ни Кыргызстан, ни Таджикистан, ни Беларусь не будут воевать за ее интересы с дружественным им Азербайджаном, если тот решит освободить свои земли военным путем. А какой-либо угрозы границам собственно Армении нет. Эта "угроза" существует лишь в анналах армянского агитпропа и в устах некоторых пышущих энтузиазмом российских экспертов.

Попались на удочку и некоторые российские СМИ. Например, "Московский комсомолец", попытавшийся искать корни несуществующих намерений Азербайджана. Единственное, с чем нельзя не согласиться, это со словами опрошенного изданием политолога о том, что может возникнуть ситуация, когда с мнением Армении просто не станут считаться.

Но до этого еще далеко, и Еревану не стоит беспокоиться. Потому что Азербайджан пока что не собирается присоединяться к какому-то блоку и рассчитывает в решении собственных проблем только на себя. Нормальная позиция любого самодостаточного и сильного государства. Как и должно быть.

Зульфугар Ибрагимов