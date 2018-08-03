Армения нашла еще одного неадекватного кандидата на пост генсека ОДКБ

Вопрос нового генерального секретаря ОДКБ от Армении пока остается открытым, но очередной неадекватный кандидат Ереваном уже рассматривается.

28 июля министерство иностранных дел Армении сообщило, что Ереван предложил сменить генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

Армения хочет представить кандидатуру экс-министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна на должность генерального секретаря ОДКБ, сообщил ИА REGNUM источник в правительстве Армении.

28 июля министерство иностранных дел Армении сообщило, что Ереван предложил сменить генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

Юрию Хачатурову 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение по статье 300, часть 1 УК РА (узурпация власти). 27 июля, рассмотрев ходатайство следствия об аресте, суд выпустил Хачатурова под залог. Другого фигуранта дела - экс-президента Роберта Кочаряна - суд арестовал на два месяца, третий обвиняемый по той же статье, экс-министр обороны Михаил Арутюнян, объявлен в розыск.

Отметим, что кандидатура Вагаршака Арутюняна уже рассматривалась Ереваном в 2016-м, когда Армения в первый раз выбирала генсека ОДКБ. Причем, как писали тогда СМИ, назначен должен был быть именно он. Российская сторона тоже была не против, так как Арутюнян отличается выраженной пророссийской позицией. Напомним, что после подписания соглашения о совместной ПВО, когда в Армении разразилась истерика по этому поводу, он был чуть ли не единственным, кто он заявил, что армяне должны быть благодарны России за это. Интересно, что Арутюнян до того вжился в роль проводника пророссийских идей, что как-то даже взял на себя смелость пригрозить Азербайджану российским ядерным оружием. "Россия может применить ядерное оружие, в случае агрессии против нее или ее партнеров. Так что, мы находимся под "ядерным зонтиком", чего не имеют Азербайджан и Грузия", - заявил он на одной из пресс-конференций.

Впрочем, Вагаршак Арутюнян это не самый неадекватный кандидат на пост генсека ОДКБ, имя которого обсуждалось в Ереване в 2016-м. среди кандидатов был и экс-глава карабахских сепаратистов Аркадий Гукасян. Власти Армении хотели протолкнуть его в ОДКБ любым путем, пусть даже на какую-нибудь небольшую должность. Однако дальше личных пожеланий Еревана этот вопрос, понятное дело, не пошел.

Кандидатура Вагаршака Арутюняна, скорее всего, будет утверждена за неимением у армянской стороны других предложений, приемлемых для Москвы, которая не примет никого из тех, кто вертится вокруг прозападной команды Никола Пашиняна.

Зульфугар Ибрагимов