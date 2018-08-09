Армения может потерять пост генсека ОДКБ - ПОДРОБНОСТИ

Новые власти Армении заигрались, представляя себя центром вселенной. Особенно это касается отношений и обязательств этой страны на евразийском пространстве.

На днях по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор между Пашиняном и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. По информации армянских СМИ, основной темой обсуждения были вопросы, касающиеся Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). А за неделю до этого состоялся телефонный разговор на ту же тему с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

О содержании этих бесед, в принципе, догадаться не сложно. Дело в том, что Армения инициировала процесс смены генсека ОДКБ из-за обвинений, выдвинутых против нынешнего генерального секретаря Юрия Хачатуроа. До 2020 года этот пост доверен Армении, и в прошлом году на него был назначен Хачатуров. Но после "бархатной революции" в Ереване решили ускоренными темпами расследовать трагические события 1 марта 2008 года и подвести под это дело всех представителей прежнего режима. Хачатурову, как и Роберту Кочаряну, предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. Он был арестован, но затем освобожден под залог в 5 млн. драмов и вернулся в Москву исполнять служебные обязанности.

Между тем, дело продолжается, обвинения не сняты, следовательно, Хачатуров в любой момент может оказаться под судом.

Как напоминает REGNUM, Хачатуров является высшим административным должностным лицом ОДКБ. Соглашение о правовом статусе Организации дает ему дипломатический иммунитет, который проигнорировал Ереван. В этой связи глава МИД России Сергей Лавров дал необходимые разъяснения своему армянскому коллеге Зограбу Мнацаканяну.

Армения хотела бы сохранить за собой пост генсека Организации, поменяв Хачатурова на иное лицо. Но проблема в том, как считают источники ИА REGNUM, что политическая ситуация в Ереване развивается по непредсказуемому сценарию. Кто может гарантировать, что сменившей Хачатурова персоне тоже не будет предъявлено какое-либо обвинение?

В столицах стран-членов ОДКБ, кроме Армении, существует мнение: несмотря на то, что "квота принадлежит Армении до 2020 года", пост генсека следует передать следующей по алфавиту Беларуси. Потому что новый кандидат от Еревана не будет одобрен лидерами стран Организации ввиду того, что "армянские разборки уже нанесли удар имиджу всей организации".

Отметим, что потеря квоты станет ударом по самолюбию Еревана. В армянском обществе популярно мнение, что ОДКБ не нужна Армении и последняя делает одолжение, членствуя в ней. Тем не менее, возглавлять эту "ненужную" структуру Армении было приятно.

Но своими последними выходками Ереван окончательно потерял доверие союзников. Хотя, по большому счету, доверия к Армении в Организации не было никогда.

Зульфугар Ибрагимов