Правительство Германии закрыло тему "признания" оккупированного Карабаха раз и навсегда

Правительство Германии в очередной раз дало понять армянскому лобби, что его усилия бессмысленны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на немецкие СМИ, действующая в Бундестаге право-радикальная фракция AfD направила запрос правительству Германии по теме германо-армянских отношений. В запрос были включены и вопросы, касающиеся нагорно-карабахского конфликта.

Во вступлении к ответу на полученный запрос правительство ФРГ отмечает, что под понятием "германо-армянские отношения" должны пониматься отношения между Федеративной Республикой Германия и Республикой Армения. Правительство ФРГ считает находящиеся под контролем вооруженных сил Армении Нагорный Карабах и семь прилегающих районов территорией Азербайджана. Правительство ФРГ не признает самопровозглашенную "НКР".

В ответе на соответствующие пункты запроса германское правительство ограничилось лишь этим замечанием. Хотя в запросе содержись пункты, касающиеся прав человека и свободы СМИ в НК, проживающих там немцев и так далее.

На вопрос "как правительство ФРГ оценивает международный правовой статус Нагорного Карабаха?" был дан четкий ответ: "Регион Нагорного Карабаха является частью территории Азербайджанской Республики".

Такой четкий и ясный ответ должен отбить у армянского лобби в Бундестаге охоту продолжать провокационную деятельность против территориальной целостности Азербайджана.

"Успех" в проталкиванием в Бундестаге скандальной резолюции о признании надуманного "геноцида армян" вскружил лоббистам головы. "Подвиг" зеленых и левых партий решила повторить право-радикальная "Альтернатива для Германии" (AfD). Но не рассчитала силы. Тема международного признания результатов армянской оккупации закрыта в Германии раз и навсегда.

Напомним, что в ходе визита в Баку в августе этого года, канцлер ФРРГ Ангела Меркель коснулась и темы карабахского урегулирования. "Мы открыто поговорили о нагорно-карабахском вопросе. Я еще раз подчеркнула, что Германия заинтересована в разрешении этого конфликта, и мы будем вносить вклад в это в рамках Минской группы. Факт формирования нового правительства в Армении, возможно, может стать причиной улучшения ситуации в этой области, придать толчок переговорам, и Германия также может участвовать в этом. Мы также поговорили о безопасности региона. Географическое положение Азербайджана очень интересное, то есть, с одной стороны он окружен Россией, с другой - Ираном, имеет связи с Турцией. Мы согласны с мнением о том, что конфликты должны решаться мирным путем, путем переговоров, и все существующие в этом регионе конфликты должны быть разрешены мирным путем", сказала она.

Есть много причин, по которым Германия и никакое другое серьезное государство мира никогда не признает "независимости" оккупированного Арменией Карабаха. Во-первых, мягкое отношение к сепаратизму может обернуться катастрофой для самой Европы. И там этого не могут не понимать. Признав притязания армянских сепаратистов и заняв позицию не в пользу международного законодательства, страны Европы рискуют в будущем столкнуться с серьезными проблемами для себя. Не случайно за четверть века оккупации притязания Еревана не были поддержаны никем, даже не особо заметными на карте странами мира. Поддержка сепаратизма и неуважения к государственным границам не выгодна никому.

Во-вторых, между Азербайджаном и Германией налажены взаимовыгодные и очень честные отношения. Скажем так, подножки в карабахском вопросе от Берлина в Баку не ждут.

Кроме того, фактор Азербайджана для Европы гораздо более важен, чем хотелось бы думать Армении и ее сторонникам в Бундестаге. Никакими провокациями не устранить того факта, что наша страна в условиях сложившегося миропорядка играет для европейской энергобезопасности чрезвычайную роль.

А самое главное - правда на нашей стороне. И это наше главное оружие.

Зульфугар ИБрагимов