В России есть исполнительная власть, а есть точка зрения отдельных политиков, и это нормально.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос армянского журналиста об участии депутатов Госдумы России во всенародном шествии в Баку в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Захарова напомнила, что в демократическом обществе в законодательное собрание народ избирает людей с различными политическими взглядами на различные вопросы.

"У нас еще есть разделение ветвей власти. У нас есть исполнительная власть, и я озвучила официальную позицию Российской Федерации, а есть точка зрения отдельных политиков, и это нормально. Странно, что вы этого не понимаете", - сказала она.

Напомним, что 26 февраля в Баку прошло всенародное шествие в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида, в котором также участвовала делегация из России.

В делегацию вошли заместитель председателя комитета по международным связям Государственной думы, всемирно известная спортсменка Ирина Роднина, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы Дмитрий Савельев, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Федерального собрания Государственной думы Оксана Пушкина, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы Михаил Емельянов, депутаты Государственной думы Татьяна Сибизова, Денис Парфенов и Алексей Журавлев, директор Института политических исследований России, координатор группы друзей Азербайджана, известный политолог Сергей Марков и руководитель Департамента стран СНГ этого института Алексей Бычков, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, российский режиссер, писатель Александр Руснак, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.

Отметим, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками против азербайджанского народа. Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.