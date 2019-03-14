В последнюю пару дней премьер-министр Армении Никол Пашинян не перестает удивлять своими заявлениями. Армянский лидер буквально лезет из кожи, чтобы казаться белым и пушистым, доказывая каждую минуту, что он, Никол, является неповторимым приверженцем мира в регионе и готов ради его достижения на все.

На что же готов Никол Пашинян?

Накануне Пашинян потряс словами о том, что "подготовка азербайджанского общества к миру должна происходить с участием властей не только Азербайджана, но и Армении". Поразительная логика армянского премьера в очередной раз развлекла. К сожалению, он не разъяснил, каким именно образом собирается готовить нас к миру, и в чем заключается его участие.

Зато сразу после этого Никол оставил в своем микроблоге в Twitter запись о своей готовности к продолжению переговоров с Азербайджаном. Напомним, что совсем недавно он утверждал, что не может вести переговоры с Баку, однако после заседания Совбеза Армении на оккупированных территориях в "революционное" ноу-хау были внесены поправки.

И Пашинян не просто готов к переговорам, он "готов продолжить диалог не только с президентом, но и с народом Азербайджана".

Вот только о чем он собирается вести диалог с азербайджанским народом, если отрицает необходимость выполнения основополагающего принципа урегулирования конфликта - возвращения оккупированных территорий? Или после заседания в Ханкенди что-то в этом вопросе изменилось? Если нет, то азербайджанской стороне в общем-то не о чем разговаривать с Ереваном. Обсуждать все прочие моменты Азербайджан будет только после решения этого главного вопроса, о котором сказано в заявлении сопредседателей Минской группы, но о котором не хочет ничего слышать армянская сторона.

Кстати, нелогичные и происходящие явно от растерянности маневры Пашиняна вызывают удивление не только у азербайджанской стороны. Небезызвестный Станислав Тарасов, анализируя в Регнуме неожиданную готовность Никола к диалогу, задается вопросом: это стоит воспринимать как желание армянского премьера нанести визит в Баку или как начало диалога с азербайджанцами "поверх властей"? Ведь иначе реализовать озвученную формулу невозможно. По мнению Тарасова, складывается устойчивое ощущение того, что Пашинян маневрирует, пытается в своих интересах разыгрывать карабахскую карту.

Причина появления нелогичных заявлений Пашиняна вполне понятна. Искать в них признаки понимания грозящей Армении катастрофы не стоит. Так же миролюбиво Никол Пашинян высказывался в начале своего премьерского "полета". Оперившись и утвердив свою власть, он заговорил совсем по-другому, поставив переговорный процесс в тупик и не на шутку разозлив посредников. Только этим можно объяснить появление беспрецедентного по откровенности заявления сопредов, в котором они конкретно указали "революционеру", что формат переговоров изменен не будет. Если бы не это заявление, не было бы желания диалога с азербайджанским народом, не было бы уверений в готовности к продолжению переговоров с Азербайджаном. Пашинян просто испугался, что упрямство и подрыв мирного процесса лишат его пространства для маневра. Сегодня он все еще утверждает, что вопрос участия в переговорах Карабаха актуален, но уже добавляет, мол, это не ультиматум. Такая резкая смена тона говорит о понимании, что дальше морочить голову противнику и миру не получится.

В среду в Ереване на совместном брифинге с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак еще раз коснулся темы формата. Точнее ответил на соответствующий назойливый вопрос. По словам господина Лайчака, Армения должна определить формат участия в переговорах по Карабаху, приемлемый для всех сторон.

"Хочу сказать, что есть целый процесс, который проводится в рамках принятых традиций и может достичь определенных результатов. Конечно же, правительство Армении должно решить формат, но любое возможное изменение в формате переговоров должно быть приемлемо для всех сторон", - сказал Лайчак.

Этим заявлением действующий председатель ОБСЕ закрепил соответствующие высказывания чиновников Евросоюза, прозвучавшие в ходе визита Никола Пашиняна в Брюссель. Тогда армянская сторона пыталась интерпретировать слова того же еврокомиссара Хана, объясняя их плохим английским Пашиняна, хотя еврочиновник высказался вполне определенно, указав на недопустимость смены формата. Интерпретировать слова главы ОБСЕ, структуры, на которую возложено посредничество в урегулировании карабахского конфликта, уже не удастся. Господин Лайчак подвел черту под обсуждениями на тему, и теперь за сочувствием Еревану придется обращаться либо к самому генсеку ООН, либо к президентам стран-сопредов. Если, конечно, те захотят ему посочувствовать.

Зульфугар Ибрагимов