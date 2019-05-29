29 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии XXVI Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия - 2019" в Бакинском Экспо-центре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на мероприятии с речью.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой.