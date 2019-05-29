https://news.day.az/politics/1124260.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии XXVI Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2019» Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии в Бакинском Экспоцентре XXVI Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2019»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии XXVI Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2019»
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