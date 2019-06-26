26 июня Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после реконструкции и капитального ремонта в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского Министерства обороны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется