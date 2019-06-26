https://news.day.az/politics/1132637.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после реконструкции в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского 26 июня Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после реконструкции и капитального ремонта в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского Министерства обороны.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после реконструкции в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского
26 июня Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после реконструкции и капитального ремонта в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского Министерства обороны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре