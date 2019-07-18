Закир Гасанов обсудил с новым послом Украины в Азербайджане военное сотрудничество
18 июля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Украины Владиславом Каневским.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на оборонное ведомство, министр поздравил посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, передает Day.Az.
Отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной идет, как в двустороннем формате, так и в рамках различных программ НАТО, министр Гасанов выразил надежду, что это сотрудничество будет и далее продолжаться.
Выразив удовлетворение началом своей дипломатической деятельности в Азербайджане, посол подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-украинских отношений, в частности, сотрудничества в военной сфере.
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