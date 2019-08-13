Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков огласил причину переноса встречи лидеров России, Ирана и Азербайджана, который планировался на 13 августа, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ТАСС.



По его словам, перенос планировавшейся на 13 августа встречи лидеров России, Ирана и Азербайджана связан с необходимостью более детальной координации рабочих графиков президентов и выбором подходящего времени с тем, чтобы синхронизировать эти графики.

"После того, как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках",- сказал Песков.