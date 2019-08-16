https://news.day.az/politics/1147874.html Президент Ильхам Алиев поздравил индонезийского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил индонезийского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Индонезии Джоко Видодо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Индонезия - Днем независимости.
Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией и дальше будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.
В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Индонезии - благополучия и процветания", - говорится в письме.
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