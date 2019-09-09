Согласно плану совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı - 2019", продолжаются полеты боевых машин военной авиации Азербайджана и Турции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны, передает Day.Az.

Участники учений выполняют поставленные боевые задачи.