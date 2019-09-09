https://news.day.az/politics/1154597.html Боевые полеты ВВС Азербайджана и Турции - ФОТО - ВИДЕО
Боевые полеты ВВС Азербайджана и Турции - ФОТО - ВИДЕО
Согласно плану совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı - 2019", продолжаются полеты боевых машин военной авиации Азербайджана и Турции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны, передает Day.Az.
Участники учений выполняют поставленные боевые задачи.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре