В МИД Азербайджана прошли двусторонние консультации между Азербайджаном и Казахстаном по вопросам Каспийского моря. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

В консультациях азербайджанскую сторону представлял замминистра иностранных дел, спецпредставитель Президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, казахскую сторону - посол по особым поручениям МИД, спецпредставитель Казахстана по вопросам Каспийского моря Зульфия Аманжолова.

Во время консультаций обсуждался вопрос учреждения Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, подчеркнута важность ускорения процедуры согласования между сторонами Конвенции для скорейшего начала работы Секретариата.

На встрече состоялся обмен мнениями об имплементации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной главами прикаспийских государств, а также о проектах соглашений по вопросам сотрудничества, находящихся на стадии согласования между прикаспийскими государствами.

Стороны также обсудили вопросы, стоящие на повестке дня очередного заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, в том числе, проект Соглашения о методике определения прямых исходных линий на Каспийском море. Кроме того, состоялась беседа о процессе проведения оптоволоконной кабельной линии по морскому дну и других возможных проектах В ходе встречи также обсуждались другие темы, представляющие взаимный интерес.