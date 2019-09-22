Скандал внутри оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана, разразившийся после того, как дочь зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы выступила с разоблачением отца, набирает обороты.

Как передает Day.Az со ссылкой на musavat.com, события вокруг Гахраманлы заставили перейти к активным действиям Али

Керимли. Керимли мобилизовал членов ПНФА для того, чтобы обелить своего заместителя и оправдать его поступки. Он даже провел закрытую встречу со своими сторонниками, где дал им соответствующие указания.

Самое важное: Керимли поручил подключить к акции по оправданию Гахраманлы сеть интернет-троллей, которую контролирует ПНФА. Неожиданным поворотом стало то, что "фабрика" троллей отказала Али Керимли. Его же собственные тролли отказались участвовать в этой акции, заявив что поступки Фуада Гахраманлы бесчеловечны. Некоторые же оппозиционные тролли вообще заявили, что поддерживают феминизм, и участвовать в таких делах по заказу Керимли не намерены.

В распоряжении musavat.com оказалась сенсационная аудиозапись разговора одного из фукнционеров ПНФА Рашида Турабова, который контролирует одну из внутрипартийных сетей "троллей". Из этой записи становится ясно, что троллями управляют с помощью закрытых групп в WhatsApp: таким способом радикалы рассылают свои задания. На записи Турабов приводит конкретные имена, обвиняя людей "в феминизме" и в нарушении традиций ПНФА, ставя им ультиматум: "Или оставайтесь в партии, или дайте нам знать".

Возникает справедливый вопрос: что общего имеет аморальная попытка оправдать человека, избившего собственного ребенка на глазах у матери, сломавшего супруге пальцы, с политической деятельностью? С каких пор садизм - это патриотизм? Где гарантии что вот такая вот оппозиция, если завтра придет к власти, не потребует себе "особых прав" и не начнет творить подобное уже со всей страной?

Показательно, что сообщения о том, что у ПНФА есть собственная сеть интернет-троллей, появились давно, но и Али Керимли, и другие представители партии всегда это отрицали. Обращение Турабова своим сторонником, распространенное в закрытой группе в WhatsApp, еще раз доказывает, что эта сеть существует, причем долгие годы. Больше того, видимо до сих пор тролли выполняли указания беспрекословно, и Турабова это сильно удивляет. "Очень слабо, пишите комментарии у статусу Али Керимли, активнее делитесь им", - негодует он.