Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию, распространившуюся в армянских СМИ о якобы совершенной азербайджанской стороной провокации на линии фронта. Как сообщает Day.Az, об этом сказали в понедельник в минобороны в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что данная информация является ложью.

Как сказали в ведомстве, 22 сентября военнослужащий прифронтовой воинской части Абдулрахманов Рамин Шовкет оглу, сбившись с пути, был застрелен армянами на территории между позициями сторон. Для обеспечения безопасной эвакуации тела военнослужащего было предпринято обращение в азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста (МККК).

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.