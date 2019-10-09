Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с "ремонтно-восстановительными" работами армян в мечети Верхняя Гевхар ага в Шуше, передает Day.Az.

"Армения, уничтожающая на оккупированных территориях Азербайджана принадлежащее нашему народу культурное, историческое и религиозное наследие, после "ремонтно-восстановительных" работ в мечети Верхняя Гевхар ага в Шуше готовится к провокационному "открытию". Это - очередной наглядный пример незаконной деятельности на наших оккупированных территориях, которая осуществляется Арменией и руководимым ей преступным режимом.

Как известно, мечеть, которая носит имя дочери карабахского хана Ибрагим хана Гевхар аги (Говхарнисе бейим), построена при материальной поддержке Гевхарнисы в форме парных минаретов на месте мечети ее отца Ибрагим хана, которая пришла в негодное состояние, зодчим Сафиханом Гарабаги в 1883 году.

"Открытие" мечети после "ремонта" - очередное дешевое шоу, спланированное Арменией для обмана международной общественности. Таким образом Армения хочет представить себя во всем мире как страну, которая "с заботой" относится к историческим памятникам. Если Армения действительно с таким уважением относится к историческим памятникам, то почему она уничтожает сотни культурных, исторических и религиозных памятников, принадлежащих нашему народу? Почему армянскими вандалами стираются с лица земли следы мечетей, церквей и других памятников, которые в свое время были в Шуше? Если исконно местное население Шуши - азербайджанцы изгнаны оттуда, кто будет пользоваться мечетью Верхняя Гевхар ага?

Нам больно еще и потому что, армянские захватчики, изменив архитектуру этой жемчужины зодчества нашего народа, выдают ее за "персидскую" мечеть. Это еще раз показывает, что Армения на оккупированных территориях занята воровством, уничтожением и стиранием с лица земли следов культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу. Объявляя мечеть Верхняя Говхарага "персидской", Армения фальсифицирует историю, пытается переписать ее. Это также еще раз показывает, что Армения является мнимой толерантной страной", - говорится в заявлении.