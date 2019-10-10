До тех пор, пока не урегулирован нагорно-карабахский конфликт, основной объединяющей идеей в азербайджанском обществе должна быть идея "Карабах - это Азербайджан!".

Об этом на "круглом столе" на тему "Карабах - это Азербайджан! Перспективы урегулирования конфликта" сказал вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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