https://news.day.az/politics/1164595.html Эльмар Мамедъяров выступил на заседании глав МИД СНГ в Ашгабаде
Эльмар Мамедъяров выступил на заседании глав МИД СНГ в Ашгабаде
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил на заседании в узком составе Совета министров иностранных дел стран СНГ в Ашгабаде.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.
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