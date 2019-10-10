Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил на заседании в узком составе Совета министров иностранных дел стран СНГ в Ашгабаде.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

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