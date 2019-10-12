В связи с попыткой оккупационного режима Армении скрыть политику вандализма, осуществляемую в отношении мечети Гёвхарага в азербайджанском городе Шуша, 11 октября 2019 года руководители религиозных конфессий Азербайджана - шейхульислам, председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев, председатель Албано-удинской христианской общины в Азербайджане Роберт Мобили приняли совместное заявление, сообщает в субботу Trend, передает Day.Az.

В заявлении говорится, что оккупационный режим Армении, продолжая агрессорские действия, грубо нарушает нормы международного права в отношении религиозных памятников Азербайджана - требования Конвенции, принятой по сохранению духовного наследия цивилизованного мира и другие документы: "Армения осуществляет целенаправленный террор в отношении религиозного архитектурного памятника "Джума мечеть" в оккупированном азербайджанском городе Шуша, возведенного в 1883 году выдающимся азербайджанским архитектором Кербалаи Сефиханом Гарабагы в честь дочери карабахского хана Ибрагима Халила - Гёвхарага. Армения, уничтожившая на оккупированных азербайджанских землях культурное, историческое и духовное наследие азербайджанского народа, готовится к провокационному "открытию" после "ремонта и реставрации" этой мечети, которую сама же разрушила. "Открытием" мечети после "ремонта" Армения пытается обмануть международную общественность, представить себя в качестве страны, которая "заботливо" относится к историческим памятникам. Это еще один наглядный пример незаконной деятельности Армении и ее преступного режима на оккупированных азербайджанских территориях. Также вызывает сожаление и обеспокоенность то, что, по распространившейся информации, оккупационный режим осуществляет эту работу совместно с компанией Part Saman Jahan из соседней, мусульманской страны - Ирана".

В документе подчеркивается, что армянские агрессоры, продолжающие уничтожать на захваченных азербайджанских землях мечети и другие храмы, кладбища, в настоящее время под прикрытием фальшивого гуманизма, т.н. реставрации, меняя исторический облик мечети, фальсифицируют ее этническую принадлежность, занимаются уничтожением культурного наследия азербайджанцев на оккупированных территориях. Несомненно, что после "ремонта и реставрации" мечеть будет подвергнута изменениям, как было с древней албанской церковью и другими храмами, и будет представлена с изменениями, искажающими историю.

"Этой провокацией армянская сторона, как всегда, демонстрирует, что и на этот раз избегает переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и не отказывается от лицемерных действий, противоречащих духу совместных заявлений, которые мы подписали в формате религиозных лидеров", - говорится в заявлении.

Руководители религиозных конфессий обратились к международной общественности с призывом выразить свое решительное отношение к актам вандализма в отношении исторического и религиозного памятника на исконных азербайджанских землях - мечети Гёвхарага, а также всех исторических и религиозных памятников на оккупированных территориях страны, решительно осудить эти случаи, ссылаясь на положения Гаагской конвенции "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" (1954), Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия (1972), Европейской конвенции об охране археологического наследия (1992), предпринять решительные шаги для предотвращения таких действий.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.