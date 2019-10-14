https://news.day.az/politics/1165757.html Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в Баку - ФОТО
14 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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