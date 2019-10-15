Азербайджан и Турция - одна нация, два государства. Там, где отсутствует Турция, ее защищает Азербайджан, там, где не присутствует Азербайджан, за ним стоит Турция. Это наш долг.

Об этом в ходе выступления в Баку на международной медиа-конференции "Тренды развития глобальных медиа: риски и возможности" сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что мир безмолвствует в отношении оккупации Арменией азербайджанских территорий, к Азербайджану применяются двойные стандарты: "Турция должна быть вместе с Азербайджаном в этой справедливой борьбе, мы должны быть вместе".