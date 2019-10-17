Знаменитый "правдоруб" Владимир Соловьев может оказаться без итальянского паспорта по вине одного эмигранта, умудрившегося поднять против него целый бунт, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

По некоторым данным, у российского журналиста и телеведущего имеется немало недвижимости за рубежом, а совсем недавно Владимир Соловьев якобы и вовсе решил стать итальянским подданным.

Вот только не всем эта идея пришлась по душе. Одним из первых против Соловьева выступил православный священник-эмигрант, опубликовавший гневное обращение на итальянском языке.

Батюшка заявил, что давать российскому "Геббельсу" итальянский паспорт ни в коем случае нельзя.

Церковника возмутило то, что "пропагандист" умудрился прикупить неподалеку от озера Комо сразу две роскошные виллы.

Петицию с требованием не давать Владимиру Соловьеву итальянское гражданство уже подписали не менее 50 тысяч человек, среди которых оказалось и немало россиян.

Сам же Соловьев уже назвал слова священника полным бредом, а также уверил своих коллег-журналистов в том, что даже не думал подавать никаких документов для получения иностранного гражданства. "Я родился гражданином СССР, потом стал гражданином России - им и остаюсь", - резюмировал свои слова Соловьев. Правда, журналист не стал отрицать того факта, что сам он и пятеро его детей имеют вид на жительство в Италии.