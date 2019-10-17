В Италии подняли бунт против Соловьева
Знаменитый "правдоруб" Владимир Соловьев может оказаться без итальянского паспорта по вине одного эмигранта, умудрившегося поднять против него целый бунт, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.
По некоторым данным, у российского журналиста и телеведущего имеется немало недвижимости за рубежом, а совсем недавно Владимир Соловьев якобы и вовсе решил стать итальянским подданным.
Вот только не всем эта идея пришлась по душе. Одним из первых против Соловьева выступил православный священник-эмигрант, опубликовавший гневное обращение на итальянском языке.
Батюшка заявил, что давать российскому "Геббельсу" итальянский паспорт ни в коем случае нельзя.
Церковника возмутило то, что "пропагандист" умудрился прикупить неподалеку от озера Комо сразу две роскошные виллы.
Петицию с требованием не давать Владимиру Соловьеву итальянское гражданство уже подписали не менее 50 тысяч человек, среди которых оказалось и немало россиян.
Сам же Соловьев уже назвал слова священника полным бредом, а также уверил своих коллег-журналистов в том, что даже не думал подавать никаких документов для получения иностранного гражданства. "Я родился гражданином СССР, потом стал гражданином России - им и остаюсь", - резюмировал свои слова Соловьев. Правда, журналист не стал отрицать того факта, что сам он и пятеро его детей имеют вид на жительство в Италии.
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