https://news.day.az/politics/1167809.html Азербайджанский народ в очередной раз бойкотировал попытку радикалов вызвать в стране противостояние
Азербайджанский народ в очередной раз бойкотировал попытку радикалов вызвать в стране противостояние
Целью попытки радикальной оппозиции провести незаконную акцию 19 октября в Баку было создание в стране напряженности, противостояния.
Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" Эльданиз Салимов, передает Day.Az.
Он сообщил, что эти силы, как и всегда, потерпели неудачу и были бойкотированы народом.
"Что бы эти силы ни делали, они никогда не смогут добиться своих намерений, целей, в частности, этого не допустит азербайджанский народ и государство", - сказал Салимов.
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