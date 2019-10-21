Он отметил, что Азербайджан - демократическое, правовое государство. Страна управляется в соответствии с законами и Конституцией. Независимо от политической позиции, обеспечиваются права и свободы каждой личности, охраняются законами и Конституцией. В том числе, в стране полностью обеспечивается право на свободу собраний. Власть ИВ города Баку для реализации этого права выделила соответствующие места.

"Несколько дней назад, в ответ на обращение оппозиции, т.н. "Национального совета" для митинга было отведено место в Локбатане. Если оппозиция, "Национальный совет" были бы сильными, влиятельными, имели достаточную поддержку народа, то они отправились бы на отведенное место, доказали свои слова фактами, поставили бы всех перед фактом. Но они и сами знали в каком положении их социальная база. Знали, что если отправятся туда, то опозорятся - в лучшем случае на митинг придут не более одной-двух тысяч человек. Поэтому, под предлогом несоответствия места, выбрали путь противостояния, напряженности. Попыткой провести незаконную акцию, они нарушили права других граждан. А также создали очередной повод для тех, кто пытается указывать Азербайджану со стороны, очернить его достижения.

Но, как всегда, что бы они ни делали, ничего у них не получается. В очередной раз они потерпели фиаско. Тот период революций, переворотов остался позади. В Азербайджане вопрос власти решается выборами, волей, демократическим выбором народа Азербайджана. Если они так уверены в себе, то пусть проявят себя на выборах. Кто им мешает?!

Но они не уверены в себе. Кто поверит тем, у кого нет уверенности в себе? Никто! Азербайджан и дальше будет управляться в соответствии с законами, как это было до сих пор, вести незаконную деятельность никому не позволят", - сказал Эльданиз Салимов.