Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерег депутатов в целом и Константина Затулина ("Единая Россия") в частности от опрометчивых заявлений по вопросу разрешения карабахского конфликта, пишет REGNUM.

По словам Жириновского, депутат Госдумы Затулин "очень опытный, но он так высказался, что проявил больше симпатии к Армении и дал проект решения карабахского вопроса в основном в пользу Армении, и это вызвало всплеск возмущения в Азербайджане".

Глава ЛДПР считает, что "пользы от этого нет", так как это болевая точка, у которой нет, по его мнению, решения.

"Константину Федоровичу не надо делать такие заявления, потому что рядом с нами, кто-то подбросит еще дровишек и заполыхает хуже, чем в Каталонии", - предостерегает парламентарий.

Напомним, что участвуя в провокационном "форуме друзей Карабаха", заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил: "Для нас урегулирование нагорно-карабахского конфликта является первоочередным. Российский народ, в первую очередь, ценит совесть и справедливость. Думаю, что совесть и справедливость на вашей стороне". Тем самым от имени россиян он поддержал оккупацию Арменией территорий Азербайджана.

Эти заявления и последующие комментарии Затулина, обиженного на справедливую критику из Баку, создали неприятную ситуацию, в которой не лучшим образом выглядит Госдума, которую по факту представлял в Ханкенди армянский лоббист.

Владимир Вольфович был очень корректен, но смысл его слов фактически сводится к следующему: не суй свой нос в чужие проблемы. И Владимир Жириновский прав в своих предостережениях. Ошибается он только в одном - в оценке перспектив решения конфликта. На самом деле, карабахский конфликт имеет решение, и оно было бы найдено уже давно, если бы не провокаторы вроде Затулина и ему подобных, снимающих пенки с противостояния двух народов.

Зульфугар Ибрагимов