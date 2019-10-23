https://news.day.az/politics/1168613.html Микаил Джаббаров: Развитие экономики - единственный путь для повышения доходов и возможностей государства и граждан
Микаил Джаббаров: Развитие экономики - единственный путь для повышения доходов и возможностей государства и граждан
Развитие экономики - единственный путь для повышения доходов и возможностей государства и граждан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Микаил Джаббаров во время приема Президентом Ильхамом Алиевым в связи с его назначением на новую должность - министра экономики.
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