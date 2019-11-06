https://news.day.az/politics/1173223.html Президент Ильхам Алиев предоставил группе нефтяников персональную пенсию Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев предоставил группе нефтяников персональную пенсию Президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджана по случаю 70-летнего юбилея Нефтяных камней.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, по случаю 70-летнего юбилея Нефтяных камней и за заслуги в развитии нефтяной промышленности нижеследующим лицам предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана:
Алиеву Агасафу Дуньямалы оглу
Гурбанову Рахману Алискандер оглу
Мамедову Агилю Наджафали оглу.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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