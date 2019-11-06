Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджана по случаю 70-летнего юбилея Нефтяных камней.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, по случаю 70-летнего юбилея Нефтяных камней и за заслуги в развитии нефтяной промышленности нижеследующим лицам предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана:

Алиеву Агасафу Дуньямалы оглу

Гурбанову Рахману Алискандер оглу

Мамедову Агилю Наджафали оглу.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.