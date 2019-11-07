Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева разместила публикацию на странице в Instagram по случаю 70-летия "Нефтяных Камней" сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В публикации говорится: "Сегодня мы отмечаем 70-летие легендарных "Нефтяных Камней". Именно в этот день 1949 года азербайджанские нефтяники, добыв впервые в мире в открытом море нефть, вписали яркие страницы в нефтяную летопись не только нашей страны, но и мира в целом. Искренне поздравляю всех азербайджанских нефтяников с юбилеем этого знаменательного события, желаю каждому из вас успехов и новых достижений!".